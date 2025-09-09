Польша вооружилась роботами

Сухопутные войска Вооруженных сил Польши начали получать роботизированные платформы Kuna («Куница»). Об этом сообщил замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик, передает Defence24.
Первые «Куницы» поступили на вооружение 19-й люблинской механизированной бригады. Испытания систем, которые начали 8 сентября, продлятся до конца октября. Томчик подчеркнул, что в ходе работ военные будут разрабатывать тактики и методы боевого применения роботизированных платформ.
Гусеничная машина поддерживает дистанционное управления и автономную работу. «Куница» получила лидары, которые позволяют распознавать и обходить препятствия. Благодаря сменным модулям платформу можно адаптировать к различным задачам.
Ранее в сентябре стало известно, что в России испытали лазерную установку разминирования на базе роботизированной платформы «Курьер». Она позволяет сжигать взрывоопасные предметы без их подрыва.