Польша вооружилась роботами

Defence24: Сухопутные войска Польши получили роботизированные платформы Kuna
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: WITPiS

Сухопутные войска Вооруженных сил Польши начали получать роботизированные платформы Kuna («Куница»). Об этом сообщил замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик, передает Defence24.

Первые «Куницы» поступили на вооружение 19-й люблинской механизированной бригады. Испытания систем, которые начали 8 сентября, продлятся до конца октября. Томчик подчеркнул, что в ходе работ военные будут разрабатывать тактики и методы боевого применения роботизированных платформ.

Гусеничная машина поддерживает дистанционное управления и автономную работу. «Куница» получила лидары, которые позволяют распознавать и обходить препятствия. Благодаря сменным модулям платформу можно адаптировать к различным задачам.

Ранее в сентябре стало известно, что в России испытали лазерную установку разминирования на базе роботизированной платформы «Курьер». Она позволяет сжигать взрывоопасные предметы без их подрыва.

