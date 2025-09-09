Появились детали удара Израиля по Катару

Al Hadath: Лидер ХАМАС в Газе был ликвидирован из-за удара Израиля по Катару

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС в Газе и еще три члена политбюро были в здании, подвергшемся удару Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), предположительно, никто из них не пережил атаку. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источники.

«Израильские истребители сбросили тяжелые бомбы на здание, где собрались лидеры ХАМАС в Дохе (...). Источники подтвердили, что Халил аль-Хайя, Захер Джабарин, Халед Машаль и Низар Авадалла были ликвидированы в ходе удара», — передает издание.

Также МИД Катара сообщил, что продолжается расследование атаки ЦАХАЛ на Доху, результаты которого будут обнародованы в ближайшее время.

При этом канал Al Jazeera утверждает, что подвергшиеся ударам члены движения смогли выжить.

Ранее Израиль сообщил, что ЦАХАЛ нанес точный удар по высшему руководству ХАМАС. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари осудил атаку, назвав ее преступным нападением, которое вопиюще нарушает все международные законы.