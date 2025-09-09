Экономика
16:26, 9 сентября 2025Экономика

Предсказан скачок цен на один из самых популярных смартфонов

AP: Apple может объявить о первом за пять лет повышении цен
Кирилл Луцюк

Фото: Adam Gray / Reuters

Возможно, что вскоре компания Apple впервые за пять лет объявит о повышении цен на ее продукцию. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Причиной такого развития событий, как предполагается, станет политика президента США Дональда Трампа и американского министра торговли Говарда Лютника, которые выступают за то, чтобы iPhone производились на территории Соединенных Штатов, а не за границей. Однако такое требование аналитики считают нереалистичным. Попытки же выполнить его займут годы и обернутся удвоением, а может быть, и утроением нынешней средней цены iPhone, составляющей около 1000 долларов.

Отмечается, что генеральный директор компании Apple Тим Кук пытался умиротворить Трампа, пообещав, что Apple инвестирует в США 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, а затем в прошлом месяце повысил ставки, добавив к этому обязательству еще 100 миллиардов долларов. Такие шаги уберегли одну из самых дорогих компаний мира от наиболее жестких пошлин главы Белого дома. Однако ввозимые в США iPhone, как и прежде, облагаются пошлинами в размере около 25 процентов, что и порождает слухи о предстоящем повышении цен. По прогнозам, стоимость некоторых моделей iPhone вырастет на 50-100 долларов.

Как полагают опрошенные Reuters аналитики, ультратонкий iPhone 17 Air окажется самым востребованным смартфоном Apple.

