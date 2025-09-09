Предсказан самый популярный смартфон Apple

Reuters: Тонкий iPhone 17 Air будет самым популярным смартфоном Apple

Ультратонкий iPhone 17 Air окажется самым востребованным смартфоном Apple. Об этом заявили опрошенные Reuters аналитики.

На презентации 9 сентября американский IT-гигант должен представить четыре телефона — iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max. Главный аналитик Forrester Дипанджан Чаттерджи предсказал, что самым популярным гаджетом Apple в этом сезоне будет iPhone 17 Air. «Мы давно не видели сколько-нибудь значимого обновления форм-фактора устройства, если не считать незначительных изменений», — привел довод в пользу модели Air Чаттерджи.

Также опрошенные агентством аналитики заявили, что модель Air окажется «мостиком» на пути к первому складному iPhone, который должен выйти через год. При этом управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер заметил, что iPhone 17 Air не будет очень дешевым, зато получит достаточно памяти для работы. По его мнению, у Apple растут издержки, поэтому она не может удерживать низкую цену на смартфоны.

Глава консалтинговой компании Creative Strategies Бен Баджарин заявил, что Apple также необходимо наверстывать упущенное в гонке искусственного интеллекта (ИИ). Президент TECHnalysis Research Боб О'Доннелл заметил, что любые попытки Apple увеличить долю на рынке смартфонов будут тщетными, если компания разочарует потребителей. «Если к следующему году голосовой помощник Siri все еще будет отстойным, и они не выпустят складной смартфон, я не знаю, не отвернутся ли от них клиенты», — подчеркнул О'Доннелл.

Ранее российские ретейлеры заявили, что новые смартфоны Apple появятся в РФ сразу после мировой премьеры. Поступление iPhone 17 в продажу ожидают до конца сентября.