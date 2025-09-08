Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:59, 8 сентября 2025Наука и техника

Названы сроки выхода iPhone 17 в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 появятся в продаже в РФ до конца сентября
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Новые смартфоны Apple появятся в России сразу после мировой премьеры. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на ретейлеров.

Журналисты медиа опросили участников рынка и выяснили, что появление iPhone 17 ожидается в ближайшие недели после анонса. Презентация новых устройств состоится 9 сентября, выход в продажу — предположительно, 19 сентября.

В МТС гарантировали, что iPhone 17 можно будет приобрести в России до конца сентября. Об этом рассказали и в «Мегафоне», пообещав назвать более точные сроки доставки после официальной презентации.

Привезти смартфоны Apple на российский рынок должны многие крупные ретейлеры. Так, девайсы линейки iPhone 17 ожидают появления в продаже в ближайшее время и представители «М.Видео-Эльдорадо». Источник издания на рынке РФ рассказал, что неофициальные продавцы могут привезти смартфоны уже через день после мирового старта продаж, однако цены на гаджеты в этом случае будут сильно завышены.

Судя по многочисленным сообщениям инсайдеров, 9 сентября Apple представит iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max. Также компания может анонсировать несколько других устройств — умные часы и наушники.

Ранее инсайдеры выяснили, что флагманские iPhone получат корпус из алюминия, который способствует отводу излишнего тепла. Также iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будут иметь новую камеру с 8-кратным зумом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

    Российский военный рассказал о подготовке ВСУ к обороне Константиновки

    Зеленский назвал главную цель на встрече с союзниками в формате «Рамштайн»

    Звезда «Сплетницы» снялась полностью обнаженной

    Украинский фонд профинансирует создание британского «Железного купола»

    Разведенные пары стали отказываться разъезжаться по одной причине

    В Германии разгорелся скандал вокруг Мерца и его жены. Что об этом известно и чем грозит канцлеру?

    «Это стало моей суперсилой». 25-летний американец объездил весь мир из-за ОКР. Что ему это дало?

    Названа возможная причина пожара в здании кабмина Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости