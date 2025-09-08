Названы сроки выхода iPhone 17 в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 появятся в продаже в РФ до конца сентября

Новые смартфоны Apple появятся в России сразу после мировой премьеры. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на ретейлеров.

Журналисты медиа опросили участников рынка и выяснили, что появление iPhone 17 ожидается в ближайшие недели после анонса. Презентация новых устройств состоится 9 сентября, выход в продажу — предположительно, 19 сентября.

В МТС гарантировали, что iPhone 17 можно будет приобрести в России до конца сентября. Об этом рассказали и в «Мегафоне», пообещав назвать более точные сроки доставки после официальной презентации.

Привезти смартфоны Apple на российский рынок должны многие крупные ретейлеры. Так, девайсы линейки iPhone 17 ожидают появления в продаже в ближайшее время и представители «М.Видео-Эльдорадо». Источник издания на рынке РФ рассказал, что неофициальные продавцы могут привезти смартфоны уже через день после мирового старта продаж, однако цены на гаджеты в этом случае будут сильно завышены.

Судя по многочисленным сообщениям инсайдеров, 9 сентября Apple представит iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max. Также компания может анонсировать несколько других устройств — умные часы и наушники.

Ранее инсайдеры выяснили, что флагманские iPhone получат корпус из алюминия, который способствует отводу излишнего тепла. Также iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будут иметь новую камеру с 8-кратным зумом.