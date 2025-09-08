Наука и техника
16:48, 8 сентября 2025Наука и техника

Раскрыты характеристики iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro получит алюминиевый корпус, систему охлаждения и 8-кратный зум
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thaspol Sangsee / Shutterstock / Fotodom

Флагманские iPhone получат корпус из алюминия, который способствует отводу излишнего тепла. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Характеристики iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — будущих флагманов Apple — раскрыли на основе утечек от корейских ретейлеров. Так, девайсы будут иметь новую систему охлаждения с испарительной камерой. Кроме того, отводу тепла будет способствовать алюминиевая рама.

Также топовые гаджеты будут иметь новую камеру с продвинутым телеобъективом. Так, он позволит снимать фотографии с 8-кратным оптическим зумом. Для сравнения, камера актуального iPhone 16 Pro Max имеет поддержку 5-кратного оптического зума.

Журналисты 9to5Mac заявили, что флагманские устройства можно будет эффективно использовать для гейминга или длительной съемки 8К-видео, если такой формат будет поддерживаться. Также они допустили, что ретейлеры, от которых инсайдеры получили новые сведения, могли ошибиться в описании новых iPhone.

Ранее аналитики TrendForce предсказали цены на новые смартфоны Apple. Специалисты выяснили, что аппараты серии iPhone 17 будут доступны по цене от 799 до 1299 долларов.

    Все новости