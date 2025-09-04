iPhone 17 станет самым дорогим в истории

TrendForce: iPhone 17 Pro Max будет стоить рекордно дорого — $1299

Корпорация Apple снова поднимет цены на свои смартфоны. Об этом сообщается в отчете TrendForce.

Аналитики исследовательской компании на основе инсайдерской информации и прогнозов предсказали цены на новую линейку iPhone 17. По их мнению, не подорожает только стартовая модель: аппарат будет стоить 799 долларов (64 тысячи рублей) — столько же, сколько iPhone 16.

Новый iPhone 17 Air, который заменит в линейке iPhone 16 Plus, обойдется минимум в 1099 долларов (89 тысяч рублей). Стоимость iPhone 17 Pro и 17 Pro Max увеличится на 100 долларов по сравнению с устройствами актуальной серии — до 1199 и 1299 долларов (97 и 105 тысяч рублей) соответственно. Таким образом, смартфоны Apple станут рекордно дорогими в истории бренда.

Также специалисты TrendForce предсказали, что iPhone 17 получит 6,2-дюймовый дисплей с поддержкой частоты 120 герц, 8 гигабайт оперативной памяти и процессор A19. Модель 17 Air останется с 6,6-дюймовым дисплеем и 12 гигабайтами оперативной памяти. Флагманские 17 Pro и 17 Pro Max будут иметь 6,2- и 6,8-дюймовые экраны соответственно и получат новый чип A19 Pro. Презентация новых устройств состоится 9 сентября.

Ранее аналитики JPMorgan заявили, что iPhone 17 будет стоить 799 долларов. Также они предсказали, что iPhone 17 Air обойдется минимум в 949 долларов.