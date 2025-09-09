Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:01, 9 сентября 2025Мир

Пушков резко высказался о «показухе» Макрона

Пушков: Макрон продолжает делать вид, что решает судьбы мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: L.Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон не справляется с управлением страной, а его встречи с президентом США Дональдом Трампом, с украинским главой Владимиром Зеленским и прочая «показуха» французам уже «поперек горла». Резкое высказывание о французском лидере допустил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Мало что представлявший из себя Макрон явно не справляется с этой задачей. Личный рейтинг — 15 процентов, один из самых низких за всю новейшую историю Франции», — написал он.

По его словам, у Франции сейчас огромный госдолг, а правительство столкнулось уже с четвертым кризисом за три года. Однако Макрон по-прежнему делает вид, что он решает судьбы мира, заключил Пушков.

Ранее в США указали на возможную отставку Макрона. Как пишет газета The New York Times (NYT), Франция столкнулась с хронической политической нестабильностью и находится в тупике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян провели операцию

    Москвичка пролетела в лифте девять этажей и не пострадала

    В Госдуме обозначили даты индексации пенсий

    Разработан метод борьбы с диабетом без инсулина

    Одним из главных сообщников «евнуходела» оказался священник

    Объяснены происходящие в организме во время секса процессы

    В Госдуме предложили изменить расчет трудового и страхового стажа

    Пушков резко высказался о «показухе» Макрона

    Песков высказался об уходе Путина в отпуск

    В Германии пообещали передать Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости