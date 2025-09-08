Мир
23:24, 8 сентября 2025

В США указали на возможную отставку Макрона

NYT: Франция движется к отставке Макрона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Франция столкнулась с хронической политической нестабильностью и неспособностью противостоять растущему финансовому кризису. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что Франция находится в тупике. Автор материала высказал мнение, что страна движется не только к краху правительства, но и к последующей отставке президента Эммануэля Макрона. В частности, по данным NYT, всего 15 процентов французов доверяют своему лидеру.

Ранее глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Эммануэль Макрон должен уйти в отставку из-за своего поведения во время короткой встречи американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Ватикане. «С Макроном обошлись как с лакеем. <...> Скорее, досрочные выборы президента!» — сказал он.

