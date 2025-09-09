Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 9 сентября 2025Экономика

Резко упали продажи одного вида автомобилей

Автостат: Продажи новых пикапов в России снизились на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России уже полгода продолжает падать рынок новых пикапов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, за последний летний месяц в стране продали 1 тысячу 668 новых пикапов. Если сравнивать с августом 2024 года, то снижение оценивается в 40 процентов. Кроме того, продажи просели на восемь процентов относительно июля 2025 года.

Лидерство на рынке сумел удержать китайский Great Wall, который купили в количеств 353 штук. Прежде первое место занимал бренд JAC, который в августе съехал на вторую позицию с результатом в 312 реализованных автомобилей. Кроме того, в пятерке лидеров оказались российские бренды УАЗ (200 штук) и Sollers (189 штук).

В июле этого года в России купили 3 тысячи 125 пикапов с пробегом. Это на 10,3 процента больше, чем в аналогичный месяц прошлого года. На первое место по продажам вырвалась Toyota. Ее подержанные пикапы разошлись тиражом в 727 единиц. Всего с января по июль в стране продали 11 тысяч 883 пикапа, или на 20,5 процента меньше, за первые семь месяцев 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент одной страны заявил о начале третьей мировой войны

    Концерт пианиста Мацуева отменили из-за «международной ситуации»

    В КНДР испытали новую деталь межконтинентальных «Хвасонов»

    Десять украинских БПЛА уничтожили над Черным морем

    Россиянин показал на видео купленные в «Магните» конфеты с личинками

    Россиянам назвали неожиданную причину повышения давления

    Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

    Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

    На Украине начались массовые увольнения

    В Госдуму внесли проект о запрете въезда в Россию для одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости