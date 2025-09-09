Резко упали продажи одного вида автомобилей

Автостат: Продажи новых пикапов в России снизились на 40 процентов

В России уже полгода продолжает падать рынок новых пикапов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, за последний летний месяц в стране продали 1 тысячу 668 новых пикапов. Если сравнивать с августом 2024 года, то снижение оценивается в 40 процентов. Кроме того, продажи просели на восемь процентов относительно июля 2025 года.

Лидерство на рынке сумел удержать китайский Great Wall, который купили в количеств 353 штук. Прежде первое место занимал бренд JAC, который в августе съехал на вторую позицию с результатом в 312 реализованных автомобилей. Кроме того, в пятерке лидеров оказались российские бренды УАЗ (200 штук) и Sollers (189 штук).

В июле этого года в России купили 3 тысячи 125 пикапов с пробегом. Это на 10,3 процента больше, чем в аналогичный месяц прошлого года. На первое место по продажам вырвалась Toyota. Ее подержанные пикапы разошлись тиражом в 727 единиц. Всего с января по июль в стране продали 11 тысяч 883 пикапа, или на 20,5 процента меньше, за первые семь месяцев 2024 года.