13:04, 21 августа 2025Экономика

В России назвали самый популярный пикап с пробегом

«Автостат»: Самым популярным пикапом с пробегом в РФ стал Toyota Hilux
Кирилл Луцюк

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В июле 2025 года в России купили 3 тысячи 125 пикапов с пробегом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По сравнению с прошлогодними результатами рост оценивается в 10,3 процента. На первое место по продажам вышла японская Toyota. Ее подержанные пикапы разошлись тиражом в 727 единиц. Это 23 процента от общего объема. Кроме того, больше 19 процентов пришлось на другой японский бренд — Mitsubishi. Его купили в количестве 594 штук. Третье место занял российский «УАЗ» (384 проданных автомобиля).

Агентство подчеркивает, что среди моделей самым популярным пикапом с пробегом остался Toyota Hilux.

По итогам января-июля рынок пикапов с пробегом вырос на 1,4 процента. За указанный период жители РФ купили больше 19 тысяч таких автомобилей.

Ранее сообщалось, что по итогам второго летнего месяца суммарные объемы продаж новых пикапов в России упали на 31 процент, если сравнивать с тем же периодом 2024-го, и опустились до отметки в 1811 единиц.

