В России обвалились продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи новых пикапов в России упали на 31 процент в июле

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж новых пикапов в России сократились на 31 процент в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 1811 единиц. Об обрушении реализации этого типа автомобилей на внутреннем рынке сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Отрицательная динамика в этом сегменте фиксируется пять месяцев подряд, отмечают аналитики. Самой популярной у россиян моделью остается отечественный пикап УАЗ «Патриот». За второй летний месяц в стране реализовали в общей сложности 253 подобных автомобиля. В годовом выражении показатель снизился на 21 процент.

Еще одним востребованным брендом остается Sollers. В июле было зафиксировано 211 сделок по покупке этих машин (минус 30 процентов в годовом выражении). В целом по итогам первых семи месяцев совокупные продажи новых пикапов на российском авторынке просели на 20 процентов год к году. За это время в стране реализовали 11 883 такого рода машины.

В России резко сокращаются продажи не только пикапов, но и других машин. В январе-июле, по данным Минпромторга, в стране реализовали на 26 процентов меньше новых автомобилей, чем годом ранее. За отчетный период показатель составил 742,1 тысячи единиц. Резкий спад реализации был отмечен во всех сегментах рынка. Продажи легковушек просели на 24 процента, легких коммерческих авто — на 19 процентов, автобусов — на 52 процента, а грузовиков — на 55 процентов.

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов, включая негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, регулярного повышения утильсбора и общего подорожания авто. На этом фоне они прогнозируют снижение продаж машин в 2025 году на 10-25 процентов, а представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса не исключают отката рынка к показателям девятилетней давности.