Россияне назвали любимые заимствованные слова

«Дзен»: Россияне захотели включить «скуф» и «спам» в словари

Любимыми заимствованиями россиян, которые, как считают опрошенные, стоит включить в толковые словари, стали «спам», «промпт», «скриншот» и «скуф», рассказали «Ленте.ру» аналитики Дзен и портала «Грамота.ру». Другие заимствования, такие как «ризз» и «дейлик», наоборот раздражают участников опроса.

«"Ризз" и "дейлик" — слова, которые "загрязняют" язык. Так считают 25 и 24 процента опрошенных соответственно. Среди других выражений, к которым россияне относятся хуже всего –– "флекс", "лабубу", "скибиди" и "промпт", — выяснили исследователи. — В антирейтинг вошли также слова "митап" и "поп-ит", "билл" и "кринж"».

Некоторые новые слова, как считают опрошенные, полезны и должны быть включены в толковые словари. Список, как рассказали аналитики, возглавило слово «спам», за ним идут «промпт», «скриншот» и «скуф».

«Среди заимствований, с которыми россияне часто сталкиваются в жизни –– слова "изи", "софт скиллс", "латте", а также "промпт" и "митап", — добавили аналитики. — Обычно респонденты встречаются с новыми заимствованиями в неформальном общении, соцсетях, в профессиональном общении и в СМИ».

