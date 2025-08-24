Культура
Певицу Лолиту назвали женщиной-скуфом

Певица Лолита Милявская допустила, что ей может понравиться скуф
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Эстрадная певица Лолита Милявская рассказала, что ее в шутку назвали первой женщиной-скуфом. Слова исполнительницы приводит «СтарХит».

«Была очень крутая программа „Прощай, легенда“. И там была такая шутка, что Лолита — первая женщина-скуф. Ввиду своей неопытности, я сначала подумала, что скуф — это, наверное, синоним милфы», — поведала артистка.

Как рассказала Лолита, потом ей объяснили, что скуф — «это тот, кто пьет пиво, сидит перед телевизором». «Это иронично, поэтому я прекрасно отношусь к скуфам. Многие скуфы совсем не скуфы, хотя они так себя называют», — отметила она.

Исполнительнца также допустила, что ей мог бы понравиться скуф при условии, что него не будет большого живота, и он «не отрыгивает пивом».

Ранее стало известно, что Лолита Милявская подняла цену за свои концерты на два миллиона рублей. Отмечается, что за 45-минутное выступление артистка теперь зарабатывает шесть миллионов.

