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11:31, 4 августа 2025Культура

Лолита подняла гонорар после «отмены»

Shot: Выступления певицы Лолиты Милявской подорожали на два миллиона рублей
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Эстрадная певица Лолита Милявская подняла цену за свои концерты на два миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что за 45-минутное выступление артистка теперь зарабатывает шесть миллионов. По данным источника, это связано с возросшей популярностью исполнительницы хитов «На Титанике» и «Раневская» среди молодежи. График концертов Лолиты расписан до конца 2025 года.

Сообщается, что в райдере Милявской нет алкоголя. В списке ее требований значатся перелет первым классом, номер в пятизвездочном отеле, а также передвижение по городу на автомобиле представительского класса. В гримерке артистки должны быть фрукты, сушки, мед и чай с чабрецом.

Ранее Лолита заявила, что травля со стороны общественников положительно сказалась на ее популярности. Певица подчеркнула, что после «отмены» билеты на ее выступления стали раскупать быстрее.

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