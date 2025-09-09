Силовые структуры
Российский пенсионер с товарищем готовили разбой и расправу из-за квартиры

В Петербурге мужчины готовили убийство из-за жилья и попали под уголовное дело
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Петербурге возбудили дело о разбое в отношении мужчин, готовивших расправу из-за квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Дело возбуждено по статьям 30, 105 («Покушение к приготовлению убийства») и 30, 162 («Покушение на разбой») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 19 февраля по 1 апреля в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками уголовного розыска, была получена информация о подготовке 54-летним жителем Москвы, проживавшим в поселке Лисий Нос, совместно с 68-летним местным жителем расправы над 55-летней предпринимательницей и 66-летним мужчиной, которые проживают на улице Марата. Преступление планировалось совершить для завладения деньгами и документами на квартиру.

Злоумышленники планировали переоформить жилплощадь и затем продать. Для этого они разработали план расправы, нашли исполнителя, которому один из них передал деньги для приобретения клофелина и электрошокера. Также заранее был подготовлен травматический пистолет и место, где прятать тела.

Закончить задуманное им не удалось, 8 апреля они были задержаны сотрудниками полиции. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин в портовом городе на парковке расправился с четырьмя мужчинами.

