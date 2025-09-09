Мир
Российское посольство высказалось об эвакуации на фоне ситуации в Непале

Посольство в Катманду: Эвакуация российских дипломатов из Непала не планируется
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Эвакуация российских дипломатов из Непала не планируется. Об этом заявило посольство России в Катманду на фоне ситуации в стране, сообщает ТАСС.

В дипмиссии заверили, что сотрудники посольства находятся в полной безопасности, и напомнили, что на фоне напряженной обстановки усилены меры безопасности.

Ранее протестующие в Непале подожгли несколько правительственных зданий, включая парламент страны. По словам одного из пожарных, все здание было заполнено дымом. Массовые протесты начались после того, как в стране заблокировали ряд крупных интернет-платформ, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; соцсети Facebook и Instagram также запрещены в РФ).

