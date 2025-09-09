Скончалась филолог Аза Тахо-Годи

Филолог Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет

Российский филолог, профессор МГУ и хранительница наследия философа, антиковеда и филолога Алексея Федоровича Лосева Аза Тахо-Годи скончалась. Об этом сообщает Межрегиональная общественная организация писателей «Русский ПЕН-центр».

Ей было 102 года. Уточняется, что Тахо-Годи умерла после продолжительной болезни. Других подробностей не приводится.

Аза Тахо-Годи c 1962 по 1996 год заведовала кафедрой классической филологии МГУ. Она была удостоена звания заслуженного деятеля науки РФ и заслуженного профессора МГУ. Подготовила более 20 кандидатов наук.

