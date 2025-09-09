Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:33, 9 сентября 2025Россия

Скончалась филолог Аза Тахо-Годи

Филолог Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российский филолог, профессор МГУ и хранительница наследия философа, антиковеда и филолога Алексея Федоровича Лосева Аза Тахо-Годи скончалась. Об этом сообщает Межрегиональная общественная организация писателей «Русский ПЕН-центр».

Ей было 102 года. Уточняется, что Тахо-Годи умерла после продолжительной болезни. Других подробностей не приводится.

Аза Тахо-Годи c 1962 по 1996 год заведовала кафедрой классической филологии МГУ. Она была удостоена звания заслуженного деятеля науки РФ и заслуженного профессора МГУ. Подготовила более 20 кандидатов наук.

Ранее в Париже в возрасте 83 лет скончалась филолог, правозащитница Арина Гинзбург.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян провели операцию

    Песков рассказал о звонках от телефонных мошенников

    Скончалась филолог Аза Тахо-Годи

    Офицер ВСУ предрек новые успехи российской армии из-за дронов

    Жители российского курорта сообщили о громком взрыве в небе и звуках сирены

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян

    В Москве загорелась пятиэтажка

    Премьер-министр Великобритании едва не погубил королеву Елизавету II

    Еще один российский аэропорт приостановил полеты

    В российском городе мигранты решили запугать людей пистолетом и хамили полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости