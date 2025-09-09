Сообщения о возможной мобилизации в России оказались фейком

Информация о возможной мобилизации в России оказалась недостоверной

В закрытых telegram-каналах появились сообщения о том, что в России грядет мобилизация. Эта информация не соответствует действительности.

В распространяемых сообщениях говорится, что списки тех, кого мобилизуют первым, уже опубликованы. В подобных постах нет источника информации, а списки мобилизованных прикрепляются в виде pdf-файла, при переходе на который пользователю предлагается подписаться на закрытый telegram-канал. Такая схема обычно используется в мошеннических целях или для накрутки подписчиков. Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказывала об использовании мошенниками поддельных ссылок для заманивания людей. Ранее в «Касперском» также предупреждали о вирусе-трояне в некоторых Telegram-каналах. Хакеры прикрепляют к постам архивы с вредоносными файлами внутри. Если пользователь открывает эти файлы, на устройство загружается вредоносное ПО — вирус DarkMe, позволяющий удаленно выполнять команды с сервера злоумышленников и воровать данные.

В России неоднократно подчеркивали отсутствие необходимости мобилизации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что речи о проведении в РФ мобилизации не ведется. Депутат Госдумы Андрей Картаполов также отмечал, что ситуация в зоне СВО говорит о превосходстве России над Украиной, поэтому ВС РФ не нужно проведение дополнительной мобилизации.

Все потребности ВС России покрываются за счет контрактной службы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уточнял, что около 450 тысяч человек подписали контракт с Минобороны в 2024 году, еще более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования. По словам политика, в среднем в 2024 году ежедневно подписывали контракт более тысячи человек. О том же говорил и министр обороны Андрей Белоусов. «В среднем ежедневно заключают контракт более 1200 человек», — заявлял он. Глава Минобороны также исключил возможность новой мобилизации.

Превосходство ВС России над ВСУ признал даже главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. «Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях (...) может преобладать в 4-6 раз», — написал он в своем Telegram-канале.

Информация о возможной мобилизации в России не получила широкого распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».