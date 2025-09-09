ВС России начали отодвигать ВСУ в сторону Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России южнее поселка Удачное на красноармейском направлении отодвигают украинские войска в сторону Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«У нас серьезные успехи южнее Удачного. Там противник несет потери, и мы фактически уже выдвигаем его туда в сторону Днепропетровской области», — сказал он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские войска вместо штурма оставшейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) части Донбасса будут обходить ее и нарушать логистику противника. Он добавил, что после охвата Славянско-Краматорской агломерации с запада украинские войска сохранят снабжение лишь с севера, через Харьковскую область, но эти дороги уже контролируются российскими дронами.

До этого стало известно, что страны Запада, участвующие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности. Отмечалось, что в обмен на это страны «коалиции» хотят добиться от России согласия на ввод около 50 тысяч миротворцев стран Европейского союза и НАТО на украинскую территорию.