Военкор рассказал о подготовке российских войск к генеральной битве за Донбасс

Военкор Коц: Российские войска нарушают логистику ВСУ перед битвой за Донбасс

Российские войска вместо штурма оставшейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) части Донбасса будут обходить ее и нарушать логистику противника. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«За Славянско-Краматорскую агломерацию взялись всерьез. Генеральная битва за Донбасс еще только замаячила на горизонте, но ее очертания уже осязаемо вырисовываются. И, похоже, к огромной территории командование ВС РФ решило применить тактику, отточенную на городах: вместо штурмов в лоб — обход и нарушение логистики», — написал он.

Военкор отметил, что соответствующую цель преследует и заход на территорию Днепропетровской области. По его мнению, российские войска на этом участке намерены наступать на главные пути снабжения ВСУ в обход оборонительных линий. Аналогичную функцию, как рассказал Коц, выполняет и выступ у Доброполья, обеспечивающий продвижение там, где не были подготовлены фортификации.

Он добавил, что после охвата Славянско-Краматорской агломерации с запада украинские войска сохранят снабжение лишь с севера, через Харьковскую область, но эти дороги уже контролируются российскими дронами.

Ранее Александр Коц заявил, что потеря Славянско-Краматорской агломерации лишит ВСУ шансов удержаться в ДНР. По его словам, группировка войск «Юг» расширяет зону контроля на подступах к агломерации и сжимает «клещи» вокруг Константиновки.