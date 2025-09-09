Культура
13:48, 9 сентября 2025Культура

Умер оскароносный художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере

Художник-постановщик «Гарри Поттера» Стюарт Крейг умер на 84-м году жизни
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Short / AP

В возрасте 83 лет умер британский оскароносный художник-постановщик фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Стюарт Крейг. Об этом сообщает Deadline.

Информацию о его кончине подтвердила Британская гильдия кинодизайнеров (British Film Designers Guild, BFDG). «С глубокой грустью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг, скончался (...) вечером 7 сентября 2025 года в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона», — написал член BFDG Нил Ламонт.

Крейг является трехкратным обладателем премии «Оскар» за работу над такими картинами, как «Ганди», «Опасные связи» и «Английский пациент». Он также выступил в качестве художника-постановщика всех фильмов о Гарри Поттере и трилогии «Фантастические твари».

    Комментарии отключены
