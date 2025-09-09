Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:09, 9 сентября 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили об атаке ВСУ Донецка ракетами Storm Shadow

ТАСС: ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Dan Kitwood / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — рассказал собеседник агентства.

Предварительно, в Буденновском районе столицы Донецкой народной республики (ДНР) есть пострадавшие мирные жители.

Ранее, вечером 8 сентября, появилась информация о массированном ударе ВСУ по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, жертвами атаки стали два человека, еще 16 пострадали. Тем временем 14 объектов гражданской инфраструктуры оказались повреждены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Представлен iPhone 17

    Объявлена стоимость iPhone 17

    Акции Apple после презентации упали

    ВСУ атаковали жилой дом в Донецке

    Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества

    Орбан раскрыл план Евросоюза по конфликту на Украине

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась в едва заметном бикини

    Трамп отверг повторение ударов Израиля по Катару

    Названа дата начала продаж iPhone 17

    Раскрыто имя нового премьер-министра Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости