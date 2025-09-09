В ДНР сообщили об атаке ВСУ Донецка ракетами Storm Shadow

ТАСС: ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — рассказал собеседник агентства.

Предварительно, в Буденновском районе столицы Донецкой народной республики (ДНР) есть пострадавшие мирные жители.

Ранее, вечером 8 сентября, появилась информация о массированном ударе ВСУ по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, жертвами атаки стали два человека, еще 16 пострадали. Тем временем 14 объектов гражданской инфраструктуры оказались повреждены.