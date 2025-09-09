В Европарламенте назвали условия принятия Украины в ЕС

Власти Украины для вступления страны в Европейский союз (ЕС) должны отменить санкции против политических оппонентов. Об этом заявил спецдокладчик Европарламента (ЕП) по Украине Майкл Галер.
«Мы призываем [Украину] к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров, чтобы гарантировать плюрализм и политический диалог между группами в Верховной Раде», — сказал он.
Галер также призвал украинские власти отменить действующий запрет на поездки депутатов за границу.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва никогда не возражала против членства Киева в Евросоюзе.