В Европарламенте назвали условия принятия Украины в ЕС

ЕП: Власти Украины для вступления в ЕС должны отменить санкции против оппонентов

Власти Украины для вступления страны в Европейский союз (ЕС) должны отменить санкции против политических оппонентов. Об этом заявил спецдокладчик Европарламента (ЕП) по Украине Майкл Галер.

«Мы призываем [Украину] к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров, чтобы гарантировать плюрализм и политический диалог между группами в Верховной Раде», — сказал он.

Галер также призвал украинские власти отменить действующий запрет на поездки депутатов за границу.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва никогда не возражала против членства Киева в Евросоюзе.