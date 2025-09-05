Мир
Еврокомиссия поддержала заявление Путина об Украине и ЕС

Euractiv: Еврокомиссия приветствует заявление Путина о членстве Украины в ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) приветствует заявление президента России Владимира Путина о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявила представитель ЕК Паула Пиньо, ее слова передает Euractiv.

«Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не возражала против членства Киева в Евросоюзе, но вступление Украины в НАТО Россию совершенно не устраивает. По словам главы государства, членство Киева в альянсе представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета российских интересов.

