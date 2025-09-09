В Госдуме объяснили продолжение протестов в Непале после отмены запрета соцсетей

Депутат Новиков: Протесты в Непале могут предвещать цветную революцию

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал протесты, охватившие Непал после запрета иностранных соцсетей, предвестником цветной революции. Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, продолжение волнений после отмены запрета может говорить о том, что он стал лишь поводом, а не причиной. «По первым признакам можно говорить о том, что наверняка эти протесты будут использованы, в том числе и достаточно деструктивными силами, для запуска процессов цветной революции, — сказал Новиков. — Когда характер протестов прояснится, мы увидим многослойную ситуацию, и что в политическом смысле разные заинтересанты участвовали в организации этих процессов».

Он напомнил, что любое государство старается защитить свое информационное пространство, будь то США, Россия или близкий к Непалу Китай.

Ранее протестующие в Непале заявили, что взяли страну под свой контроль. Они призвали сформировать новое правительство во главе с человеком, кандидатура которого будет приемлема для всех, а также провести новые выборы.

Массовые протесты в Непале начались после того, как власти страны заблокировали ряд крупных соцсетей, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; Facebook и Instagram также запрещены в РФ). Вскоре акции переросли в столкновения протестующих с полицией.