В Венгрии предупредили французов об опасных силах

Аналитик Кошкович: На смену правительству во Франции придут более опасные силы

Во Франции после ухода правительства в отставку к власти придут еще более опасные политические силы. Такой прогноз сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на свое странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что каждый европеец должен будет противостоять этим силам. «На смену ему (французскому правительству — прим. "Ленты.ру") придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. (…) Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы», — написал эксперт.

Накануне стало известно об отставке правительства премьер-министра Франции Франсуа Байру после того, как депутаты выразили недоверие 364 голосами против 194. Байру стал четвертым премьером страны менее чем за год и, как и его предшественник Мишель Барнье, уходит в отставку из-за проблем с бюджетом.