Волонтеры массово отравились на фестивале в российском регионе

На Сахалине массово отравились волонтеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Подростки помогали проведению фестиваля «Крылья Сахалина». Первый случай недомогания был выявлен на третьи сутки — одна из девочек почувствовала себя плохо. Вскоре о признаках отравления сообщили еще 17 человек.
Волонтеры считают, что отравились курицей, которую подавали организаторы фестиваля. Администрация принесла извинения волонтерам, однако от общения с журналистами ее представители отказались.
Ранее еще одно массовое отравление произошло в Кирове. В отличие от случая на Дальнем Востоке, его причиной стали не продукты питания, а пары хлора. Вероятно, их использовали для обеззараживания в местном термально-оздоровительном комплексе. Некоторым из пострадавших понадобилась помощь медиков.