Волонтеры массово отравились на фестивале в российском регионе

На Сахалине массово отравились волонтеры фестиваля, в больницы попало 18 человек
Алан Босиков
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Сахалине массово отравились волонтеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подростки помогали проведению фестиваля «Крылья Сахалина». Первый случай недомогания был выявлен на третьи сутки — одна из девочек почувствовала себя плохо. Вскоре о признаках отравления сообщили еще 17 человек.

Волонтеры считают, что отравились курицей, которую подавали организаторы фестиваля. Администрация принесла извинения волонтерам, однако от общения с журналистами ее представители отказались.

Ранее еще одно массовое отравление произошло в Кирове. В отличие от случая на Дальнем Востоке, его причиной стали не продукты питания, а пары хлора. Вероятно, их использовали для обеззараживания в местном термально-оздоровительном комплексе. Некоторым из пострадавших понадобилась помощь медиков.

