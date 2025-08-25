Россия
17:51, 25 августа 2025Россия

В российском оздоровительном комплексе произошло массовое отравление

В Кирове в термально-оздоровительном комплексе отравились люди
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В термально-оздоровительном комплексе Кирова отравились несколько человек. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры российского региона.

Отмечается, что люди отравились парами хлора. Некоторым понадобилась медицинская помощь. Информации о состоянии пострадавших, а также об их количестве на данный момент нет.

Обстоятельства и причины произошедшего на данный момент устанавливают правоохранительные органы и сотрудники областного Роспотребнадзора.

В этот же день десятки детей отравились во время отдыха в России. По данным ГУ МЧС России, пищевое отравление произошло на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана. Всего недомогание почувствовали 28 человек, из них 25 — дети.

