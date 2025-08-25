Десятки детей отравились на базе отдыха в России

РИА Новости: На базе отдыха «Рубас» в Дагестане отравились 28 человек

Десятки детей отравились во время отдыха в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ГУ МЧС России, пищевое отравление произошло на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана. Всего недомогание почувствовали 28 человек, из них 25 — дети. «В ЦГБ Дербента госпитализированы 19 человек, в том числе 17 детей», — сообщили в ведомстве.

Ранее десятки туристов из России массово пожаловались на отравление во время отдыха в пятизвездочной гостинице Турции. По словам гостей отеля, в здании антисанитария: в зоне раздачи еды летают мухи, гостям предлагают есть из грязных тарелок.