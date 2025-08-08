Путешествия
09:17, 8 августа 2025Путешествия

Россияне массово отравились в люксовом отеле Турции

Shot: Туристы из России массово отравились в отеле Club Hotel Anjeliq в Аланье
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Десятки туристов из России массово пожаловались на отравление во время отдыха в люксовом отеле Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, отдыхающие в пятизвездочной гостинице Club Hotel Anjeliq в Аланье россияне отравились местной едой. Постояльцев беспокоят высокая температура, тошнота и рвота. Первые симптомы заболевания проявились у них еще в июле.

По словам гостей отеля, в здании антисанитария: в зоне раздачи еды летают мухи, гостям предлагают есть из грязных тарелок. Также туристов не удовлетворило состояние номеров.

Россиянка рассказала, что отдала за недельный отдых на двоих 140 тысяч рублей, и симптомы кишечного заболевания появились у пары в первый день. Туристка отметила, что не купалась с мужем в бассейне, в первую очередь они связывают инфекцию с едой, так как им не понравилось ее качество. Другие туристы, купившие путевки в этот отель, сдают их обратно.

Ранее отдых в детском лагере в Челябинской области закончился для десятков детей вспышкой кишечной инфекции. Уточняется, что жалобы появились на отдых в лагере «Черемушки», который находится на озере Сугояк.

