Значение ударов Израиля по Катару для Ближнего Востока оценили

Востоковед Бочаров: Удар Израиля по Катару не стал экстраординарным событием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Security Camera / Anadolu via Getty Images

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Катару не стал экстраординарным событием и не приведет к новому масштабному конфликту. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Это не настолько экстраординарная ситуация. Она неприятная, но не беспрецедентная», — подчеркнул он.

В связи с этим, по мнению эксперта, не стоит ожидать жесткой реакции на удары со стороны арабских стран. Вероятнее всего, они ограничатся дежурными фразами с осуждением Израиля и будут рассматривать произошедшее как точечный инцидент, а не повод к войне, полагает Иван Бочаров.

Израиль провел операцию «Огненная вершина» во вторник, 9 сентября. Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по жилому дому в Дохе, столице Катара, где находились представители высшего руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

