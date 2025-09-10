19-летняя невеста Лепса похвасталась роскошным подарком

Невеста певца Лепса Киба похвасталась браслетом Hermes за 76 тысяч рублей

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба похвасталась роскошным подарком. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя избранница 63-летнего исполнителя разместила кадр, на котором были запечатлены руки пары. «У кого-то самый лучший день, а у меня самый лучший муж», — подписала она.

При этом девушка продемонстрировала на запястье браслет с бриллиантами от бренда Hermes, стоимость которого на официальном сайте составляет 900 долларов (76 тысяч рублей).

В сентябре 19-летняя невеста похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного.