53-летний мужчина провалился в дыру многоэтажной парковки аэропорта и не выжил

Мужчина упал с десятиметровой высоты в аэропорту на Канарских островах и не выжил. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел утром 10 сентября. 53-летний британец провалился в дыру многоэтажной автостоянки в воздушной гавани Гран-Канарии и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция сообщила, что британец находился на парковке на высоте около трех этажей. На данный момент идет расследование происшествия.

