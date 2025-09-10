Путешествия
19:42, 10 сентября 2025Путешествия

53-летний мужчина провалился в дыру многоэтажной парковки аэропорта и не выжил

Мужчина упал в дыру многоэтажной автостоянки на Канарских островах и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Markus Mainka / Shutterstock / Fotodom

Мужчина упал с десятиметровой высоты в аэропорту на Канарских островах и не выжил. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел утром 10 сентября. 53-летний британец провалился в дыру многоэтажной автостоянки в воздушной гавани Гран-Канарии и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция сообщила, что британец находился на парковке на высоте около трех этажей. На данный момент идет расследование происшествия.

Ранее крупнейший аэропорт Великобритании Хитроу закрыли из-за «инцидента с опасными химическими материалами». Всех пассажиров экстренно эвакуировали.

