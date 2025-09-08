Крупнейший аэропорт Великобритании эвакуировали из-за химической угрозы

Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за инцидента с химическими материалами

Крупнейший аэропорт Великобритании Хитроу закрыли из-за «инцидента с опасными химическими материалами», пассажиров экстренно эвакуировали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что людей эвакуировали из четвертого терминала. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе в костюмах химзащиты. Специалисты собирают биологические материалы.

Все самолеты, которые должны были совершить посадку в Хитроу, перенаправлены в другие аэропорты.

