Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:45, 8 сентября 2025Путешествия

Крупнейший аэропорт Великобритании эвакуировали из-за химической угрозы

Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за инцидента с химическими материалами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Крупнейший аэропорт Великобритании Хитроу закрыли из-за «инцидента с опасными химическими материалами», пассажиров экстренно эвакуировали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что людей эвакуировали из четвертого терминала. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе в костюмах химзащиты. Специалисты собирают биологические материалы.

Все самолеты, которые должны были совершить посадку в Хитроу, перенаправлены в другие аэропорты.

Ранее сообщалось, что на карибском острове Синт-Мартин у самолета оторвало шасси по приземлении — жесткая посадка попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    Стало известно об обучении боевиков мексиканского картеля на Украине

    В Германии выступили с обвинением в адрес Макрона

    Крупнейший аэропорт Великобритании эвакуировали из-за химической угрозы

    Суд в США поддержал россиянку по делу о русофобии со стороны украинки

    Мерц выступил с резким призывом относительно США

    Дачникам назвали способ получить хороший урожай в следующем году

    Минимум один человек погиб при атаке ВСУ в ДНР

    В Москве лифт с пассажиркой пролетел девять этажей

    В Британии рассказали об опасениях Европы из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости