18:53, 8 сентября 2025

Жесткая посадка самолета без шасси попала на видео

На острове Синт-Мартин у самолета оторвало шасси при посадке
Елизавета Гринберг (редактор)

На карибском острове Синт-Мартин у самолета оторвало шасси по приземлении — жесткая посадка попала на видео. Его публикует издание Paddle Your Own Kanoo.

Уточнялось, что инцидент произошел во время посадки Boeing 737 авиакомпании WestJet в аэропорту принцессы Джулианы.

На кадрах видно, как по приземлении из-за сильного удара о землю правое шасси Boeing рухнуло. Самолет еще некоторое время продолжал скользить по взлетно-посадочной полосе до полной остановки. После этого пассажиры были вынуждены эвакуироваться с помощью аварийных горок, на место также оперативно прибыли пожарные. В качестве дополнительной меры безопасности самолет облили пеной.

Ранее в США пассажирский самолет врезался в забор и парализовал работу аэропорта. По данным полиции, борт Gulfstream G150 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в забор. На борту находились два человека.

