Путешествия
19:05, 5 сентября 2025Путешествия

В США пассажирский самолет врезался в забор и парализовал работу аэропорта

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Miglena Pencheva / Shutterstock / Fotodom

В США пассажирский самолет врезался в забор и парализовал работу аэропорта. Об этом пишет Daily Star.

Уточнялось, что инцидент произошел в аэропорту Чикаго. В этот день борт прибыл из аэропорта Балтимор-Вашингтон (штат Мэриленд). По данным полиции, судно Gulfstream G150 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в забор. На борту находилось два человека.

Сообщений о пострадавших пока не поступало, однако происшествие привело к отмене всех рейсов и временному перекрытию дороги у воздушной гавани. В настоящее время инцидент расследует Федеральное авиационное управление США (FAA) и полиция штата Иллинойс.

Ранее два пассажирских самолета авиакомпании United Airlines столкнулись в США во время посадки пассажиров на рейс. Так, один из бортов, направлявшийся в город Денвер, отъехал от стоянки и врезался в хвост соседнего лайнера, направлявшегося в Бостон.

