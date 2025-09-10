Бывший СССР
Американский наемник раскрыл смертность «Избранной роты» на Украине

Рид: Смертность наемников «Избранной роты» на Украине достигала 90%
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Смертность среди наемников «Избранной роты» (Chosen Company), воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигала 90 процентов. Такие цифры раскрыл американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной для ТАСС.

«Был очень высокий уровень смертности. 60-90 процентов в зависимости от поставленных задач (...) Да, в случае "Избранной роты" это было "сафари" для российской артиллерии, это точно», — рассказал Рид.

Ранее наемник рассказал, что «Избранная рота» расстреливала российских военнопленных. По его словам, инцидент произошел в 2023 году. Рид также напомнил, что преступления подразделения наемников ВСУ записал военный медик Каспар Гроссе.

Рид вступил в ряды Вооруженных силы Украины в феврале 2022 года. В мае 2024 года наемник уволился и уехал в Таиланд.

