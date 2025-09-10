Из жизни
17:14, 10 сентября 2025Из жизни

Тысячи пчел устроили налет на магазин меда

В Канаде тысячи пчел устроили налет на магазин пасечницы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Globallookpress.com

На магазин пасечницы в городе Террас, Канада, напали пчелы. Об этом сообщает CBC News.

Владелица пасеки Кристин Макдональд столкнулась с тысячами пчел, устроившими налет на ее магазин. Они проникли внутрь через щели в старых дверях и пытались украсть мед. Причиной стала продолжительная жара, из-за которой насекомые дольше остаются активными в то время, когда цветы уже отцвели.

Чтобы спасти продукцию, Макдональд пришлось накрыть прилавки брезентом и пожертвовать ванной комнатой — она заманивала насекомых на свет, чтобы затем поймать их и выпустить на свободу. Женщина заклеила двери магазина скотчем и рекомендует другим пасечникам хорошо кормить своих пчел, чтобы предотвратить подобные нападения.

Когда пчела находит хороший источник пищи, она возвращается в улей и исполняет особый танец, чтобы указать другим пчелам путь к еде

Кристин Макдональд владелица пасеки

Так ей пришлось жить пять дней, пока пчелы не поняли, что больше не могут проникнуть в магазин. «Это почти как отчаяние — подобно тому, как медведи отчаянно пытаются набрать вес к зиме», — объяснила инцидент исследователь из Университета Британской Колумбии Элисон Макафи.

Ранее сообщалось, что во Франции рой пчел атаковал людей в городе Орийак, департамент Канталь. В больнице оказались 24 человека.

.
