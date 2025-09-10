Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:55, 10 сентября 2025Забота о себе

Бизнес-психолог рассказал о способе борьбы с тревожностью

Бизнес-психолог Бережной: Чтобы поработать с тревогой, начните с ее осознания
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Тревожность выражается в двух разных формах — она может быть временным состоянием, спровоцированным сильным переживанием, или моделью поведения. О способе борьбы с тревожностью в беседе с «360.ru» рассказал бизнес-психолог Александр Бережной.

По его словам, в обоих случаях важно не только осознать свое состояние, но и отследить внутренние процессы, которые питают его. Эксперт заметил, что для борьбы с тревожностью можно мысленно произнести, в чем именно состоит ее источник. Затем следует определить, какое чувство поднимает в вас тревожащая мысль — может, это новизна ситуации, неуверенность в себе и негативный опыт из прошлого.

После этого психолог посоветовал спросить самого себя: эта тревога помогает подготовиться к изменениям или, напротив, сковывает? Затем он призвал переформулировать вопрос в «ресурсное утверждение» — например, «моя тревога мотивирует меня лучше подготовиться». В итоге это трансформирует беспокойство из проблемы в инструмент роста.

Ранее сообщалось о неочевидном вреде одиночества. Выяснилось. что одинокие люди в два раза чаще жалуются на боли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    В Москве прошел рейд в хостеле после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Раскрыты последствия инцидента с дронами для отношений Польши и России

    Объявлены цены iPhone 17 в России

    Возможное число латиноамериканских наемников ВСУ назвали

    Кушанашвили раскритиковал Гузееву и обвинил ее в глумлении

    Психиатр подсказал эффективное упражнение для снятия приступа тревоги

    Обманувшая американцев русская мошенница поселилась рядом с семьей Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости