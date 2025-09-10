Генсек НАТО высказался об инциденте с беспилотниками в Польше

Рютте: Самолеты четырех стран НАТО обезвредили беспилотники над Польшей

Самолеты четырех стран НАТО участвовали в обезвреживании беспилотников над Польшей. Об инциденте высказался генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает РИА Новости.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) альянса была активирована и успешно обеспечила защиту территории.

«Вместе с Польшей были задействованы несколько союзников, в том числе голландские, итальянские и немецкие самолеты и самолет-заправщик», — рассказал он.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности сбитых над своей территорией дронов к России. Дипломат напомнил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.