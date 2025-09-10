Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 10 сентября 2025Мир

Генсек НАТО высказался об инциденте с беспилотниками в Польше

Рютте: Самолеты четырех стран НАТО обезвредили беспилотники над Польшей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Самолеты четырех стран НАТО участвовали в обезвреживании беспилотников над Польшей. Об инциденте высказался генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает РИА Новости.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) альянса была активирована и успешно обеспечила защиту территории.

«Вместе с Польшей были задействованы несколько союзников, в том числе голландские, итальянские и немецкие самолеты и самолет-заправщик», — рассказал он.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности сбитых над своей территорией дронов к России. Дипломат напомнил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО высказался об инциденте с беспилотниками в Польше

    56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж

    Журова рассказала о пенсиях депутатов

    В России спасли девочку-«дюймовочку»

    Алаудинов поддержал обвиненного в махинациях с помощью для СВО кавалера орденов «Ахмат»

    Введение ЕС пошлин из-за России по требованию Трампа назвали маловероятным

    Пугачева раскрыла настоящую причину брака с Киркоровым

    Глава МИД Польши рассказал о просьбе Украины сбивать ракеты и дроны

    Закрыли прославившуюся VIP-камерами и бунтом российскую колонию

    Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости