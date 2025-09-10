Глава МИД Украины предложил Польше сбивать российские цели

Сибига предложил Польше сбивать российские цели над Украиной

Киев хочет, чтобы Польша и другие страны НАТО начали сбивать российские цели в небе над Украиной. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова приводятся в Telegram телеканала «Мы — Украина».

«Быстрое решение, и мы очень этого ожидаем, о сбитии воздушных российских объектов над территорией Украины. Мы вели об этом речь с нашими соседями — с Румынией, с Польшей и другими соседями», — сказал он.

Таким образом, министр предложил отреагировать на инцидент с залетом 19 неопознанных беспилотников в воздушное пространство Польши. В операции по их устранению участвовали польские истребители F-16, голландские F-35 и итальянские самолеты наблюдения AWACS.

Минобороны России между тем заявило, что Москва не планировала поражение объектов на территории Польши. Как отметили в оборонном ведомстве, максимальная дальность полета беспилотников, которые, по заявлению польских властей, якобы оказались в воздушном пространстве республики, не превышает семисот километров.