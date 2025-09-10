Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:05, 10 сентября 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины предложил Польше сбивать российские цели

Сибига предложил Польше сбивать российские цели над Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Mikko Stig / Globallookpress.com

Киев хочет, чтобы Польша и другие страны НАТО начали сбивать российские цели в небе над Украиной. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова приводятся в Telegram телеканала «Мы — Украина».

«Быстрое решение, и мы очень этого ожидаем, о сбитии воздушных российских объектов над территорией Украины. Мы вели об этом речь с нашими соседями — с Румынией, с Польшей и другими соседями», — сказал он.

Таким образом, министр предложил отреагировать на инцидент с залетом 19 неопознанных беспилотников в воздушное пространство Польши. В операции по их устранению участвовали польские истребители F-16, голландские F-35 и итальянские самолеты наблюдения AWACS.

Минобороны России между тем заявило, что Москва не планировала поражение объектов на территории Польши. Как отметили в оборонном ведомстве, максимальная дальность полета беспилотников, которые, по заявлению польских властей, якобы оказались в воздушном пространстве республики, не превышает семисот километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

    МИД Венгрии указал на очевидную неудачу санкций

    Россиянка не нашла в отеле ОАЭ алкоголя и засудила туроператора

    Стало известно о смерти бывшего российского посла

    Лидера свердловской банды милиционеров с 11 жертвами на счету отправили в колонию

    Малышева упрекнула гостя передачи в любви к колбасе и призвала надеть набедренную повязку

    Моменты уничтожения беспилотников ВСУ над российским регионом попали на видео

    Названа выдающая возраст неожиданная часть тела

    Поставки одного деликатеса на российский рынок выросли

    Мбаппе назвал проблему больших денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости