Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:28, 10 сентября 2025Силовые структуры

Главарь свердловской банды милиционеров попросился на СВО

Лидер свердловской банды милиционеров, убившей 11 человек, хочет уйти на СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Предполагаемый лидер свердловской банды милиционеров Владислав Соболь, которого обвиняют в серии расправ, раскаялся и попросился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на своего корреспондента из зала Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.

О своем желании уйти на СВО экс-милиционер заявил перед вынесением приговора, ссылаясь на свое хорошее здоровье и годность к военной службе. Он также выразил готовность выплатить потерпевшим гражданские иски.

Банде Соболя вменяют расправу над 11 людьми и ряд других преступлений. По версии следствия, в конце 1990-х — начале 2000-х годов вместе с коллегами милиционер, который занимался незаконным оборотом наркотиков, стал отбирать запрещенные вещества у дилеров и продавать потребителям.

В банду Соболя вошли пятеро бывших и действующих сотрудников милиции — Константин Котик, Владимир Семенюк, Антон Боровик и Олег Анучин. Они также находятся под судом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    Стало известно о многомиллионных заработках мужа Ивлеевой

    Уехавшая из России Пугачева высказалась о предательстве Родины

    Россиянин собрал в гараже семь «машин времени»

    Названы последствия применения статьи Устава НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

    Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Евросоюз отказал Януковичу

    В деле о хищениях на строительстве обороны на границе с Украиной появился новый поворот

    Турист отправился в Турцию лечить зубы и оказался в больнице с миллионным долгом

    Названа главная причина удорожания новых машин в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости