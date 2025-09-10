Главарь свердловской банды милиционеров попросился на СВО

Лидер свердловской банды милиционеров, убившей 11 человек, хочет уйти на СВО

Предполагаемый лидер свердловской банды милиционеров Владислав Соболь, которого обвиняют в серии расправ, раскаялся и попросился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на своего корреспондента из зала Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.

О своем желании уйти на СВО экс-милиционер заявил перед вынесением приговора, ссылаясь на свое хорошее здоровье и годность к военной службе. Он также выразил готовность выплатить потерпевшим гражданские иски.

Банде Соболя вменяют расправу над 11 людьми и ряд других преступлений. По версии следствия, в конце 1990-х — начале 2000-х годов вместе с коллегами милиционер, который занимался незаконным оборотом наркотиков, стал отбирать запрещенные вещества у дилеров и продавать потребителям.

В банду Соболя вошли пятеро бывших и действующих сотрудников милиции — Константин Котик, Владимир Семенюк, Антон Боровик и Олег Анучин. Они также находятся под судом.