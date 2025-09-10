Мир
16:32, 10 сентября 2025Мир

Харрис назвала безрассудным выдвижение Байдена на второй срок

Харрис назвала безрассудным выдвижение кандидатуры Байдена на второй срок
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Бывший вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала безрассудным выдвижение ее однопартийцами кандидатуры экс-президента Джо Байдена на второй срок. Об этом сообщает Bloomberg.

Это было самым резким комментарием бывшей помощницы Байдена после ее поражения на выборах 2024 года.

Харрис в своих мемуарах, которые пока не были опубликованы, говорит, что бывший глава Белого дома был способен исполнять обязанности президента, но временами уставал, и что его главные советники полностью игнорировали ключевой вопрос о том, следует ли ему вообще баллотироваться на второй срок.

«"Это решение Джо [Байдена] и [его супруги] Джилл". Мы все повторяли это, как мантру, как будто были загипнотизированы. Это было благородство или безрассудство? Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудство. Ставки были просто слишком высоки», — говорится в отрывке из рассказа Харрис.

Бывшая помощница Байдена отметила, что это не тот выбор, который следовало оставлять на усмотрение чьих-то эго и амбиций. «Это должно было быть нечто большее, чем личное решение», — заключила она.

5 сентября бывшему президенту США провели очередную операцию по удалению раковых клеток с кожи. По словам его представителя, восстановление политика после хирургического вмешательства проходит хорошо.

