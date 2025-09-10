Каллас сделала выводы из инцидента с дронами

Каллас: Инцидент с дронами в Польше показал, что Европа может защитить себя

Реакция на инцидент с дронами в Польше показала, что Европа может защитить себя, но должна сделать больше. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Reuters.

«Беспилотники были уничтожены, так что это означает, что мы в состоянии защитить себя, но ясно, что нам нужно сделать больше», — сказала она.

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, то, что произошло в Польше, меняет правила игры, поэтому у Евросоюза должен быть очень решительный ответ.

Ранее Каллас усомнилась в том, что несколько дронов попали в воздушное пространство Польши случайно. Глава евродипломатии отметила, что ЕС солидарен с Польшей в этой ситуации.