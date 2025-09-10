Каллас усомнилась в случайности инцидента с дронами

Каллас усомнилась, что дроны попали в воздушное пространство Польши случайно

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас усомнилась в том, что несколько дронов попали в воздушное пространство Польши случайно. С таким заявлением она выступила в соцсети Х.

«Все указывает на то, что это было преднамеренным, а не случайным», — написала Каллас.

Глава евродипломатии добавила, что ЕС солидарен с Польшей в этой ситуации. Она также сообщила, что находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство страны. Позже он заявил, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, якобы являются российскими. При этом он не привел никаких доказательств.