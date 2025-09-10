Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:20, 10 сентября 2025Мир

Каллас усомнилась в случайности инцидента с дронами

Каллас усомнилась, что дроны попали в воздушное пространство Польши случайно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас усомнилась в том, что несколько дронов попали в воздушное пространство Польши случайно. С таким заявлением она выступила в соцсети Х.

«Все указывает на то, что это было преднамеренным, а не случайным», — написала Каллас.

Глава евродипломатии добавила, что ЕС солидарен с Польшей в этой ситуации. Она также сообщила, что находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство страны. Позже он заявил, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, якобы являются российскими. При этом он не привел никаких доказательств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Бывший российский губернатор попал под госзащиту

    Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

    Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

    ВСУ ударили по Белгороду

    Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

    Миллиардера лишили водительских прав

    Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

    Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

    В России ответили на обращение Киева после инцидента с дронами над Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости