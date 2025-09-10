Бывший СССР
Марочко рассказал о российских военных в Купянске

Марочко: ВС России взяли под огневой контроль участок трассы в Купянске
Алевтина Запольская
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль участок трассы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в черте Купянска Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Штурмовые подразделения российской армии продолжают продвигаться в населенном пункте Купянск», — сообщил военный эксперт.

Марочко рассказал о взятии в результате рывка ВС России под огневой контроль участка улицы Сватовская протяженностью в 1,5 километра, по которой осуществлялось снабжение ВСУ. Эксперт также сообщил о зачистке территории от украинских военных и проверке подвалов в районе краеведческого музея и здания Купянской районной государственной администрации.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил о проблемах в обороне Купянска. Он добавил, что оборона города испытывает те же проблемы, что и оборона Красноармейска (украинское название — Покровск).

