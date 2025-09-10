Мир
МИД потребовал у ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче

РФ потребовала у ООН предоставить доказательства причастности к событиям в Буче
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и его управлению следует предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче в апреле 2022 года. С таким заявлением выступил российский представитель на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков, его цитирует ТАСС.

«Публично требуем (...) предоставить российской стороне имеющиеся у них сведения по упомянутой провокации, либо отозвать и дезавуировать бесчисленные заявления и доклады», — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что обращение России к генсеку Всемирной организации Антониу Гутерришу по поводу инсценировки в Буче будет распространено в Совбезе и в Генеральной Ассамблее ООН.

