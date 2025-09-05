Мир
В офисе генсека ООН прокомментировали письмо России о Буче

Офис Гутерриша: Письмо РФ по инсценировке в Буче распространят в ООН
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Обращение представителей России к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по поводу инсценировки в Буче будет распространено в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее. Такой комментарий дал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в интервью ТАСС.

«При обращении любого государства-члена к Генеральному секретарю с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется», — сказал он.

По его словам, тема Бучи много раз поднималась на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Дюжаррик добавил, что позиция ООН по Буче «никоим образом не изменилась».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ответ ООН по расследованию в Буче. «Этот ответ не стоил и бумаги, на которой был написан. Просто язык не поворачивается назвать этот документ никак иначе, как отпиской», — сказала она.

