В МИД России прокомментировали ответ ООН по расследованию в Буче

Захарова: Полученный в ООН ответ по расследованию в Буче является отпиской

Ответ по расследованию провокации в Буче, полученный постоянным представительством России при Организации объединенных наций (ООН) в июле, является простой отпиской. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга «на полях» Восточного экономического форума.

«Лишь в июле текущего года… постпредство в Нью-Йорке получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН, однако этот ответ не стоил и бумаги, на которой был написан. Просто язык не поворачивается назвать этот документ никак иначе, как отпиской», — сказала Захарова.

По ее словам, секретариат ООН сознательно уклоняется от конструктивного взаимодействия с Россией. Дипломат подчеркнула, что Москву такое отношение не устраивает.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в городе Буча Киевской области, якобы произошедшие в 2022 году, были постановкой, а их исполнители известны.